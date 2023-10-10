Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области — Магомедов

Сегодня утром российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Очеретино Донецкой области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Украины Муса Магомедов.



Сообщение об обстреле вокзала он сопроводил снимками пожара на станции, отметив, что оккупанты продолжают борьбу с гражданской инфраструктурой.



О пострадавших в результате обстрела железнодорожного вокзала в Очеретино не сообщается.

«Также продолжают уничтожать Авдеевку. Вся в огне», — написал народный депутат.



Напомним, российские оккупанты подвергли артиллерийскому обстрелу населенные пункты Торское, Заречное и Северск в Донецкой области.