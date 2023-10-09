Армія РФ з артилерії обстріляла Торське, Зарічне та Сіверськ

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти Донецької області. Так, під обстріл потрапили Торське, Зарічне та Сіверськ. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.



«На Лисичанському напрямку з артилерії обстріляно Торське та Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ – без жертв та руйнувань», — написав він.



Також, за словами Мороза, ситуація у регіоні така:



Напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці — поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач.



На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар — без жертв.



На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.



На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок.



Нагадаємо, окупанти 8 жовтня обстрілювали населені пункти Донецької області. В результаті атаки чотири особи отримали поранення.