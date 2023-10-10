Російські окупанти обстріляли залізничну станцію Очеретине на Донеччині

Железнодорожный вокзал в Очеретино подвергся обстрелу. Фото: Муса Магомедов.

Сьогодні вранці російські війська обстріляли залізничний вокзал в Очеретиному Донецької області. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі народний депутат України Муса Магомедов.



Повідомлення про обстріл вокзалу він супроводжував знімками пожежі на станції, зазначивши, що окупанти продовжують боротьбу із цивільною інфраструктурою.



Про постраждалих внаслідок обстрілу залізничного вокзалу в Очеретиному не повідомляється.



«Також продовжують знищувати Авдіївку. Вся у вогні», — написав народний депутат.

Нагадаємо, російські окупанти піддали артилерійському обстрілу населені пункти Торське, Зарічне та Сіверськ у Донецькій області.