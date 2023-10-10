Шестеро детей остались круглыми сиротами после ракетного удара по Грозе — Синегубов

В результате ракетного удара по с.Гроза Купянского района Харьковской области, нанесенного российскими оккупантами 5 октября, полными сиротами стали шестеро детей, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Шестеро детей остались полными сиротами... Сейчас мы анализируем существующие потребности этих детей, поддерживаем контакт с близкими, которые есть. При необходимости будем использовать институт усыновления, потому что большое количество предложений от украинских семей, которые готовы оказать детям свою поддержку», — рассказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

Как сообщалось, 5 октября около 13:25 оккупанты нанесли ракетный удар, предположительно «Искандером-М», по кафе-магазину в с.Гроза Купянского района Харьковской области, где проходили поминки по случаю перезахоронения украинского военного, уроженца этого села.

По состоянию на 10 октября известно о 53 погибших в результате ракетного удара.