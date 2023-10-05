Більше 50 людей загинули внаслідок удару по кафе і магазину в селі на Харківщині

Російські війська сьогодні вдень обстріляли продуктовий магазин та кафе в селі Гроза Купʼянського району Харківської області, внаслідок чого 51 людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Серед загиблих шестирічний хлопчик. Три людини вважаються зниклими безвісти.



Шість людей отримали поранення. Серед поранених шість жінок, більшість яких старше 50 років, та 55-річний чоловік. Дві жінки перебувають у важкому стані, стан решти постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. Один з поранених помер у лікарні.



За попередніми висновками правоохоронців, війська РФ вдарили по кафе ракетою «Іскандер».



В момент удару в кафе проходив поминальний обід через смерть місцевого жителя, саме тому там зібралася така велика кількість людей. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.



У селі проживало близько 320 людей.

На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський.



«Показово жорстокий російський злочин — удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий терак», — написав він у своєму телеграм-каналі.



Він додав, що «терористам — відповімо. Цілком справедливо. І потужно».