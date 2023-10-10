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Шестеро дітей залишилися круглими сиротами після ракетного удару по Грозі — Синєгубов

10 жовтня 2023, 21:20

Шестеро дітей залишилися круглими сиротами після ракетного удару по Грозі — Синєгубов

Внаслідок ракетного удару по с.Гроза Куп'янського району Харківської області, завданого російськими окупантами 5 жовтня, повними сиротами стали шестеро дітей, повідомив голова ОВ Олег Синєгубов.

«Шестеро дітей залишилися повними сиротами... Зараз ми аналізуємо існуючі потреби цих дітей, підтримуємо контакт із близькими, які є. За потреби будемо використовувати інститут усиновлення, тому що велика кількість пропозицій від українських сімей, які готові надати дітям свою підтримку», — розповів Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Як повідомлялося , 5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, ймовірно «Іскандером-М», по кафе-магазину в с.Гроза Куп'янського району Харківської області, де проходили поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села.

Станом на 10 жовтня відомо про 53 загиблі внаслідок ракетного удару.

 

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