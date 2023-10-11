С Донецкой области евакуировали за сутки почти 30 детей

За прошедшие сутки с Донецкой области евакуировали почти 30 детей. Об этом сообщает ГСЧС в Донецкой области.

«За прошедшие сутки сотрудники Службы спасения оказали помощь во время

перевозки с пункта сбора и регистрации в г. Покровск к месту посадки в эвакуационный поезд 45 лицам, из них 13 детей и 6 человек с ограниченными физическими возможностями» — говорится в сообщении.

Также с Покровского района и г. Торецк Бахмутского района евакуировались 63 человек, из них 15 детей, 9 человек с ограниченными физическими возможностями.