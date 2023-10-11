З Донецької області за добу евакуювали майже 30 дітей

Минулої доби з Донецької області эвакуировали майже 30 дітей. Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

«Минулої доби співробітники Служби порятунку надали допомогу під час ⤵️

перевезення з пункту збору та реєстрації до м. Покровська до місця посадки до евакуаційного поїзда 45 особам, з них 13 дітей та 6 осіб з обмеженими фізичними можливостями» — йдеться у повідомленні.

Також з Покровського району та м. Торецьк Бахмутського району було евакуйовано 63 особи, з них 15 дітей, 9 осіб з обмеженими фізичними можливостями.