Почти 700 украинцев не могут выехать из Израиля – МИД

В настоящее время около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. Об этом сообщил речник Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам Министерство иностранных дел, Офис Президента, посольство в Израиле работают в режиме 24/7 над организацией возвращения наших соотечественников. Детали будут дополнительно уведомлены гражданам, которые уже обратились в украинское посольство.

Также, 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе и другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда.

Николенко добавил, что в то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями.