Майже 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю – МЗС

Наразі близько 700 українців не можуть виїхати з Ізраїлю через скасовані авіарейси. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його словами, Міністерство закордонних справ, Офіс Президента, посольство в Ізраїлі працюють у режимі 24/7 над організацією повернення наших співвітчизників. Деталі будуть додатково повідомлені громадянам, які вже звернулися до українського посольства.

Також, 170 українців зголосилися евакуюватися з сектору Газа. Оперативний штаб МЗС, українські посольства у регіоні та інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду.

Ніколенко додав, що в той же час ситуація ускладнюється бойовими діями, що продовжуються.