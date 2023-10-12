Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 октября

Общество



Во временно оккупированном Донецке работники местного предприятия «Вода Донбасса» жалуются на невыплату зарплаты.



На оккупированной Луганской области местами у населения нет ни света, ни газа, ни воды. Захватчики не предпринимают никаких действий, чтобы подготовится к отопительному сезону, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что за сутки в ходе обстрела получил ранение мужчина в Никитовском районе Горловки, поврежден жилой дом в Куйбышевском районе Донецка.



Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки российские войска начали активнее наступать на авдеевском направлении. Противник силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировал наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Украинские военные, говорится в сводке, отбили все атаки «и не допустили потерь рубежей и позиций». Генштаб ВСУ также сообщил, что в целом за сутки на всей линии фронта было зафиксировано 108 боевых столкновений. Кроме авдеевского направления, российские войска, вытекающие из возведения Генштаба ВСУ, пытались атаковать на купянском, лиманском и бахмутском направлениях.

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