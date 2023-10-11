На оккупированной Луганщине в некоторых городах люди живут без света, газа и воды

На оккупированной Луганской области местами у населения нет ни света, ни газа, ни воды. Захватчики не предпринимают никаких действий, чтобы подготовится к отопительному сезону. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.



По его словам, оккупанты провалили подготовку к зиме в захваченных в прошлом году городах.



«Если кое-где люди имеют хоть что-то из перечня газ/свет/вода, то в Новодружеске и Приволье, которые подчиняются Лисичанску, у населения за полтора года нет и этого. Был газ, однако недавно его подача прекратилась. О централизованной подаче воды речь не шла вообще», — отметил глава региона.



Лысогор добавил, что свет оккупанты обещали восстановить дважды — в сентябре 2022-го и 2023-го годов.



Кроме того, за прошедшие сутки в Луганской области, по данным главы ОВА, под вражеский огонь попали Макеевка, Невское и Белогоровка. В частности, по окрестностям Невского россияне попали двумя авиабомбами КАБ-500.