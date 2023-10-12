Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 жовтня

Суспільство



У тимчасово окупованому Донецьку працівники місцевого підприємства «Вода Донбасу» скаржаться на невиплату зарплати.



На окупованій Луганській області місцями населення не має ні світла, ні газу, ні води. Загарбники не роблять жодних дій, щоб підготуватися до опалювального сезону, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



Бойові дії

В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу під час обстрілу отримав поранення чоловік у Микитівському районі Горлівки, пошкоджено житловий будинок у Куйбишевському районі Донецька.



Генштаб ЗСУ повідомив , що за минулу добу російські війська почали активніше наступати на авдіївському напрямку. Противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Українські військові, йдеться у зведенні, відбили усі атаки «і не допустили втрат кордонів та позицій». Генштаб ЗСУ також повідомив, що загалом за добу на всій лінії фронту було зафіксовано 108 бойових зіткнень. Окрім авдіївського спрямування, російські війська, що випливають зі зведення Генштабу ЗСУ, намагалися атакувати на куп'янському, лиманському та бахмутському напрямках.

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