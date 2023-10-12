Количество погибших в результате ракетного удара по Грозе увеличилось до 56 человек

Число жертв в результате ракетного удара по с.Гроза (Купянский район Харьковской обл.), нанесенного 5 октября, увеличилось: в больнице скончалась одна из раненых, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина», — написал он в Телеграм-канале.

Таким образом, общее число погибших в результате ракетного удара выросло до 56 человек.

Как сообщалось, 5 октября около 13:25 оккупанты нанесли ракетный удар, предположительно «Искандером-М», по кафе-магазину в с.Гроза, где проходили поминки по случаю перезахоронения украинского военного, уроженца этого села. По состоянию на утро 11 октября было известно о 55 погибших в результате ракетного удара.