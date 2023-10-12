Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Грозі збільшилася до 56 осіб

Число жертв внаслідок ракетного удару по с.Гроза (Куп'янський район Харківської обл.), завданого 5 жовтня, збільшилося: у лікарні померла одна з поранених, повідомив голова ОВ Олег Синегубов.

"Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", - написав він у Телеграм-каналі.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 56 осіб.

Як повідомлялося , 5 жовтня близько 13:25 окупанти завдали ракетного удару, ймовірно «Іскандером-М», по кафе-магазині в с.Гроза, де проходили поминки з нагоди перепоховання українського військового, уродженця цього села. Станом на ранок 11 жовтня було відомо про 55 загиблих внаслідок ракетного удару.