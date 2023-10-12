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Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи — МИД

12 октября 2023, 11:51

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи — МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что семь украинцев погибли в Израиле в результате боевых действий.  Еще 9 ранены и 9 пропали без вести. Об этом он сообщил в утренней сводке сегодня, 12 октября.

«Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. Консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел», — написал он.

По его данным, 9 граждан получили ранения различной степени тяжести. Еще девять украинцев считаются пропавшими без вести. Николенко отметил, что более тысячи украинских граждан обратились за помощью в выезде с территории Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты готовят первый эвакуационный рейс в Румынию, это состоится 14 октября.

«Работаем над организацией дополнительных эвакуационных рейсов. Детали будут направлены гражданам, которые предоставили свои данные в украинское посольство в Тель-Авиве», — добавил он.

Кроме того, около 200 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. В то же время из-за отсутствия безопасности выезд пока невозможен. Однако Николенко заверил, что МИД, украинские посольства в Израиле, Египте, Иордании, а также другие причастные ведомства Украины, прилагают активные усилия, чтобы эвакуировать украинцев.

Напомним, утром 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, а также ударили ракетами по многим городам. Позже израильская армия (ЦАХАЛ) ответила такими же ударами по территории сектора Газа.

Ранее сообщалось о трех погибших украинцах из-за боевых действий в Израиле.

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