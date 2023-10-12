Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи — МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що семеро українців загинули в Ізраїлі внаслідок бойових дій. Ще 9 поранено та 9 зникли безвісти. Про це він повідомив у ранковому зведенні сьогодні, 12 жовтня.



«Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів для репатріації тіл», — написав він.



За його даними, 9 громадян отримали поранення різного ступеня важкості. Ще дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Ніколенко зазначив, що понад тисяча українських громадян звернулися за допомогою у виїзді з території Ізраїлю через скасовані авіарейси. Дипломати готують перший евакуаційний рейс до Румунії, це відбудеться 14 жовтня.



«Працюємо над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі будуть направлені громадянам, які надали свої дані до українського посольства у Тель-Авіві», — додав він.



Крім того, близько 200 українців зголосилися евакуюватися із Сектору Газа. Водночас через відсутність безпеки виїзд поки що неможливий. Однак Ніколенко запевнив, що МЗС, українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші причетні відомства України докладають активних зусиль, щоб евакуювати українців.



Нагадаємо, вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами на території сектора Газа.



Раніше повідомлялося про трьох загиблих українців через бойові дії в Ізраїлі.