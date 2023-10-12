В Краматорске задержали информатора российской разведки — СБУ

В Краматорске сотрудники СБУ задержали корректировщицу. Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили информатора ФСБ, корректировавшую ракетные атаки РФ на прифронтовые территории Донецкой области. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что для «наведения» российских средств поражения женщина собирала информацию о дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в Краматорском районе.

«Прежде всего, злоумышленница пыталась выявить локации средств радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны ВСУ. Также она выходила на места «прилетов» в городе, чтобы скрыто зафиксировать их последствия и подготовить соответствующий «отчет» для оккупантов», — уточнили в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задержали ее по месту жительства. По данным следствия, корректировщицей оказалась местная жительница, которую агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству через ее брата — боевика оккупационных группировок РФ на востоке Украины.

Во время обыска в доме женщины был обнаружен ноутбук и мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Фигурантке доложено о подозрении в оказании вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Она находится под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.