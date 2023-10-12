У Краматорську затримали інформатора російської розвідки — СБУ

У Краматорську співробітники СБУ затримали коригувальницю. Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки викрили інформатора ФСБ, яка коригувала ракетні атаки РФ на прифронтові території Донецької області. Про це 12 жовтня повідомила пресс-служба відомства.

Зазначається, що для «наведення» російських засобів поразки жінка збирала інформацію про дислокацію та маршрути переміщення Сил оборони в Краматорському районі.

«Передусім зловмисниця намагалася виявити локації засобів радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони ЗСУ. Також вона виходила на місця «прильотів» у місті, щоб приховано зафіксувати їхні наслідки та підготувати відповідну «звіт» для окупантів», — уточнили в СБУ.

Співробітники спецслужби затримали її за місцем проживання. За даними слідства, коригувальником виявилася місцева мешканка, яку агресор дистанційно залучив до співпраці через її брата – бойовика окупаційних угруповань РФ на сході України.

Під час обшуку в будинку жінки було виявлено ноутбук та мобільний телефон із доказами її вибухової діяльності на користь країни-агресора.

Фігурантці повідомлено про підозру в наданні збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення.