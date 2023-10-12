На Донеччині функціонують та повністю укомплектовано 207 пунктів незламності — ОДА

На Донеччині функціонують 207 пунктів незламності, які повністю підготовлені для потреб мешканців регіону. Про це повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін.

Заява про готовність прозвучала на сьогоднішньому засіданні Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

«На Донеччині функціонують 207 пунктів незламності, які підготовлені на 100 відсотків для потреб мешканців регіону. Наразі 191 пункт незламності обладнаний оптоволоконним підключенням до мережі інтернет, у 73 – працює Старлінк. Усі 207 пунктів забезпечені генераторами та булер'янами, або буржуйками», — зазначив Вадим Філашкін.

Крім того, говорили про інформування про розташування пунктів незламності у громадах. Щодо Донбасу — інформування здійснюватимуть місцеві військові адміністрації, у публічному доступі інформація поширюватися не буде через складову безпеки.

Під час засідання зазначили, що головне завдання полягає в тому, щоб кожен пункт був забезпечений усім необхідним, починаючи від гарячих напоїв, світла, тепла та завершуючи стабільним мобільним зв'язком та інтернетом.