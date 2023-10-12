Оккупанты лезут со всех направлений, но ВСУ отбивают все атаки: глава ГВА о ситуации в Авдеевке

В последние дни российские оккупанты активизировали наступательные действия вокруг Авдеевки. Они бьют по позициях наших защитников, а также атакуют местное население. О точной ситуации в городе рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.



«Ситуация очень напряженная. Уже третьи сутки оккупанты не прекращают боевые действия и по позициям, и по городу. Большое количество авиаракетных ударов. Вчера – более 20 ракет, с вечера и до утра выпустили 12 КАБ-500 (авиационная бомба – ред.)», — сказал он.



Барабаш отметил, что оккупанты стараются попасть по многоэтажным зданиям Авдеевки. За вчера есть погибший местный житель. Предварительно, по словам соседей, двое горожан находятся под завалами. Речь идет о пожилых мужчине и женщине. Также четверо гражданских получили ранения.



«Оккупанты лезут со всех направлений. Их очень много», — уточнил он.



В свою очередь начальник военной администрации города подчеркнул, что в Сети есть информации со стороны РФ о якобы оккупации города. По словам Барабаша, это фейк, который не соответствует действительности. Так, благодаря ВСУ все атаки врага за трое суток отбиты.



Кроме того, он добавил, что ситуация в Авдеевке не разрешает провести спасательные работы и вытащить людей из-под завалов.



«Ну и скажем так, что 9-этажный дом там сложился до 1 этажа. Не реально там проводить работы в этих условиях», — добавил он.



Что касается местных жителей, то они вынуждены прятаться от российских атак в подвалах. На сегодняшнее утро 1622 людей остаются в городе, вчера (10 октября – ред.) смогли эвакуировать 5 человек.



Напомним, оккупанты хотят получить хоть какую-то знаковую «победу» и переломить ход боевых действий.