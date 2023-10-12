В Киеве задержали чиновницу, которая во время войны готовила выступления Азарова для РосТВ

Сообщница Азарова. Фото: СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, подозреваемого в государственной измене, задержав его помощницу, которая в Киеве после полномасштабного вторжения России дистанционно договаривалась с представителями российских и белорусских информресурсов о времени и тематике его участия в прямых эфирах или записи комментариев. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Скрываясь от правосудия за пределами Украины, Азаров активно сотрудничает с российскими спецслужбами и выполняет их указания по проведению подрывной деятельности против нашего государства. Для этого распространяет нарратив кремля в своих комментариях пропагандистам, в том числе в эфирах ток-шоу Соловьева и Скабеевой.



Там он регулярно оправдывает вооруженную агрессию России, временную оккупацию части Украины и распространяет фейки о военно-политическом руководстве нашего государства. При этом тексты публичных выступлений Азарова готовила его помощница – действующий государственный служащий одной из районных администраций Киева.

Коллаборантка согласовывала с Азаровым тексты. Фото: СБУ

Чиновница осуществляла коммуникацию с Азаровым и пропагандистами не только из собственного дома, но и из рабочего кабинета в здании госучреждения. Кроме того, чиновница администрировала Телеграмм- и Ютуб-каналы бывшего премьера, а также его личные страницы в соцсетях.

Коллаборантка согласовывала с Азаровым тексты. Фото: СБУ

Там она разгоняла провокационные материалы, в которых повторяла риторику кремля о войне в Украине и дезинформировала об общественно-политической обстановке в нашем государстве. Перед отправкой Азарову «тезисов» для его выступлений и публикацией сообщений в его интернет-ресурсах фигурантка дистанционно согласовывала все материалы с еще одной помощницей экс-премьера в Москве.



Также установлено, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского Комитета спасения Украины.



Напомним, ГБР завершило специальное расследование и передало в суд материалы дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в государственной измене при подписании «Харьковских соглашений».