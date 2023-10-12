У Києві затримали чиновницю, яка під час війни готувала виступи Азарова для РосТВ

Спільниця Азарова. Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала нові злочини колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, підозрюваного в державній зраді, затримавши його помічницю, яка в Києві після повномасштабного вторгнення Росії дистанційно домовлялася з представниками російських та білоруських інформресурсів про час і тематику його участі в прямому етері. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Переховуючись від правосуддя за межами України, Азаров активно співпрацює з російськими спецслужбами та виконує їхні вказівки щодо проведення підривної діяльності проти нашої держави. Для цього поширює наратив Кремля у своїх коментарях пропагандистам, у тому числі в ефірах ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.



Там він регулярно виправдовує збройну агресію Росії, тимчасову окупацію частини України та розповсюджує фейки про військово-політичне керівництво нашої держави. При цьому тексти публічних виступів Азарова готувала його помічниця – державний службовець, що працює, в одній з районних адміністрацій Києва.

Колаборантка погоджувала з Азаровим тексти. Фото: СБУ

Чиновниця здійснювала комунікацію з Азаровим та пропагандистами не лише з власного будинку, а й із робочого кабінету у будівлі держустанови. Крім того, чиновниця адмініструвала Телеграм- та Ютуб-канали колишнього прем'єра, а також його особисті сторінки у соцмережах.

Колаборантка погоджувала з Азаровим тексти. Фото: СБУ

Там вона розганяла провокаційні матеріали, в яких повторювала риторику Кремля про війну в Україні та дезінформувала про суспільно-політичну обстановку в нашій державі. Перед відправкою Азарову «тез» для його виступів та публікацією повідомлень у його інтернет-ресурсах фігурантка дистанційно узгоджувала всі матеріали із ще однією помічницею експрем'єра у Москві.



Також встановлено, що викрита чиновниця з Києва є керівником одного із підрозділів Фонду гуманітарної підтримки, створеного Азаровим для фінансування антиукраїнського Комітету порятунку України.



Нагадаємо, ДБР завершило спеціальне розслідування та передало до суду матеріали справи за звинуваченням експрезидента Віктора Януковича та колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова у державній зраді під час підписання «Харківських угод».