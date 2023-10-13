Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

После обстрелов в Харьковской области без газа остались 13,5 тыс. домохозяйств

13 октября 2023, 11:30

После обстрелов в Харьковской области без газа остались 13,5 тыс. домохозяйств

После ударов, нанесенных российскими войсками в ночь на 12 октября по газораспределительным станциям (ГРС) в Харьковской области, прекращено газоснабжение для 13,5 тыс. домохозяйств. Об этом информирует правительственный портал. 

Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В правительстве заверили, что генерация электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.

Оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и пограничные с России территории. Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 52 населенных пункта, в Николаевской области - четыре населенных пункта.

Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. 

Напомним, две бригады ремонтников компании «ДТЭК Донецкие электросети» попали под обстрел при выполнении ремонта оборудования на подстанции в Волновахском районе Донецкой области.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Харьковская область
Прочее
Газ обстрелы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:31
В Севастополе произошел взрыв: что известно
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 октября
16:40
Дружковке оказывают поддержку жители города-побратима из США
15:27
На Донетчине функционируют и полностью укомплектованы 207 пунктов несокрушимости — ОГА
14:47
В Дружковской громаде назвали улицу в честь погибшего в бою земляка
14:19
«ДНР»: двое человек погибли и один пострадал в результате обстрела в оккупированном Донецке
13:53
В Грозе от обстрела погибли 59 человек, идентифицированы все останки — МВД
12:40
Эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины не прекращается — ОГА
12:04
В Краматорске задержали информатора российской разведки — СБУ
11:12
Утром Херсон подвергся обстрелу, попали в больницу — ГВА
10:52
В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
10:25
Количество погибших в результате ракетного удара по Грозе увеличилось до 56 человек
09:58
Россияне обстреляли Чернобаевку, погиб 70-летний мужчина — Прокудин
09:31
Жертвой ударов по Запорожской области стала 74-летняя женщина — ОВА
08:25
Штурм Авдеевки россиянами не был неожиданностью для ВСУ — Генштаб
08:10
Более десяти атак отбили Силы обороны в районе Авдеевки — Генштаб
08:01
Оккупанты обстреляли Харьков, ранен мирный житель
00:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 11 октября
18:33
Работники «Вода Донбасса» в оккупации жалуются на невыплату зарплаты
17:12
Житель Херсонской области продавал российское оружие и боеприпасы — прокуратура
все новости
12:16
Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Бериславе
11:46
Оккупанты используют фосфор в Авдеевке — ОП
11:30
После обстрелов в Харьковской области без газа остались 13,5 тыс. домохозяйств
10:31
В Севастополе произошел взрыв: что известно
10:19
Войска РФ не прекращают атаковать Авдеевку: в Сети обнародовали видео ночного обстрела города
10:06
Войска РФ утром ударили по Покровску: есть жертвы и разрушения
09:55
Прогнозируется рост ВВП Украины до 4,7% — министр финансов Сергей Марченко
09:40
Для прохождения ВВК больше придется стоять в очереди
09:27
Армия РФ не прекращает штурм Авдеевки, обстреливает город и больницу: начальник ГВА рассказал о раненых
08:30
Оккупанты по Херсонщине выпустили более 500 снарядов: есть погибшие и раненые, среди них — дети
08:26
В ГУР узнали необходимое количество боеприпасов для РФ на 2024 год
08:04
Российские войска обстреляли Донецкую область: трое убитых, восемь раненых
23:23
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 октября
22:47
Украина не может евакуировать своих граждан с Сектора Газа – посол
22:22
В Покровске поврежденная из–за обстрелов многоэтажка будет с отоплением – МВА
21:34
В Славянске произошел взрыв газового баллона: есть пострадавший
20:48
ВСУ продолжают отбивать атаки армии РФ на Донбассе: сводка Генштаба
20:24
Никопольщина оказалась под ударом дронов–камикадзе
19:46
Блэкауты зимой возможны, но они будут кратковременными – министр энергетики
все новости
ВИДЕО
Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ► Охота на ЛГБТ в Чечне: пытки, преследования и «изгнание джинов» ►
12 октября, 23:23
Разрушен мост на трассе между городами Ясиноватая-Горловка. Фото: Дмитрий Шевченко В результате обстрела разрушен мост между Ясиноватой и Горловкой
12 октября, 10:52
Сбитый самолет под Мариуполем. Фото: соцсети ПВО РФ сбила свой самолет под Мариуполем
06 октября, 16:55
Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ► Почти два года без воды: как выживают жители Торецкого вблизи фронта ►
06 октября, 16:30
Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети Войска РФ ударили по Харькову: Погиб ребенок и его бабушка, больше 25 пострадавших
06 октября, 10:05
В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ► В России иноагентов превращают во «врагов народа» по версии Кремля ►
05 октября, 22:56

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама