После обстрелов в Харьковской области без газа остались 13,5 тыс. домохозяйств

После ударов, нанесенных российскими войсками в ночь на 12 октября по газораспределительным станциям (ГРС) в Харьковской области, прекращено газоснабжение для 13,5 тыс. домохозяйств. Об этом информирует правительственный портал.



Продолжаются аварийно-восстановительные работы. В правительстве заверили, что генерация электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.



Энергетики продолжают готовить энергосистему к отопительному сезону, который будет происходить в условиях российских атак. Продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной.



Оккупанты продолжают терроризировать прифронтовые и пограничные с России территории. Из-за обстрелов в Донецкой области обесточивались 52 населенных пункта, в Николаевской области - четыре населенных пункта.



Также без света остается часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности.



Напомним, две бригады ремонтников компании «ДТЭК Донецкие электросети» попали под обстрел при выполнении ремонта оборудования на подстанции в Волновахском районе Донецкой области.



