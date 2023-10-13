Після обстрілів у Харківській області без газу залишилося 13,5 тис. домогосподарств

Після ударів, завданих російськими військами в ніч проти 12 жовтня по газорозподільних станціях (ГРС) у Харківській області, припинено газопостачання для 13,5 тис. домогосподарств. Про це повідомляє урядовий портал.



Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи. В уряді запевнили, що генерація електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів.



Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який відбуватиметься за умов російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об'єктах генерації – тепловій, гідро- та атомній.



Окупанти продовжують тероризувати прифронтові та прикордонні з Росією території. Через обстріл у Донецькій області знеструмлювалися 52 населені пункти, на Миколаївщині - чотири населені пункти.



Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.



Нагадаємо, дві бригади ремонтників компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» потрапили під обстріл під час ремонту обладнання на підстанції у Волноваському районі Донецької області.



