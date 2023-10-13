Россияне атаковали дроном гражданский автомобиль в Бериславе

Армия РФ атаковала дроном авто с мирными жителями в Бериславе. Фото: telegram

Дроном-камикадзе оккупанты попали в авто с мирными людьми в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



По информации главы Херсонской ОВА, в машине находились два местных жителя. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 года. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Армия РФ атаковала дроном авто с мирными жителями в Бериславе. Фото: telegram

В результате сброса гранаты из беспилотника пострадали два человека. Это 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести. У другого мужчины – акубаротравма, ранение конечностей, головы, спины.



Напомним, российские оккупанты за минувшие сутки, 12 октября, обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атаки два человека погибли, известно, что 6 получили ранения.