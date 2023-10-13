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Оккупанты по Херсонщине выпустили более 500 снарядов: есть погибшие и раненые, среди них — дети

13 октября 2023, 08:30

Оккупанты по Херсонщине выпустили более 500 снарядов: есть погибшие и раненые, среди них — дети

Российские оккупанты за минувшие сутки, 12 октября, обстреливали населенные пункты Херсонской области. В результате атаки два человека погибли, известно, что 6 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Армия РФ совершила 100 обстрелов, выпустив 553 снаряда из минометов, артиллерии, «Градов», танков, АГС, СПГ, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 49 снарядов», — написал он.

По его словам, военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебных заведений в Херсоне и Херсонском районе; медицинское учреждение и завод в Херсоне; предприятие в Бериславском районе.

«Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 — получили ранения, из них — 1 ребенок», — отметил Прокудин.

Напомним, оккупанты 12октября обстреляли Херсон с временно оккупированного левого берега. 

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