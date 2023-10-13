Росіяни атакували дроном цивільний автомобіль у Бериславі

Армія РФ атакувала дроном авто із мирними жителями у Бериславі. Фото: telegram

Дроном-камікадзе окупанти потрапили до авто з мирними людьми у Бериславі Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За інформацією голови Херсонської ОВА, в машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні пошкодження на місці загинула жінка 34 роки. Її 36-річного чоловіка було госпіталізовано у вкрай тяжкому стані.

Армія РФ атакувала дроном авто із мирними жителями у Бериславі. Фото: telegram

Внаслідок скидання гранати з безпілотника постраждали двоє людей. Це 79-річна жінка, госпіталізована у стані середньої тяжкості. В іншого чоловіка – акубаротравма, поранення кінцівок, голови, спини.



Нагадаємо, російські окупанти минулої доби, 12 жовтня, обстрілювали населені пункти Херсонської області. В результаті атаки двоє людей загинули, відомо, що 6 отримали поранення.