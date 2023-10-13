На Запорожском направлении взорвали железнодорожные пути: оккупантов отрезали от поставок боеприпасов и топлива

Сегодня, 13 октября, подразделение Движения сопротивления ССО провело удачную операцию во временно оккупированном Мелитополе, взорвав в 07:30 утра колею на железнодорожном пути. Об этом сообщили в командовании ССО.



В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно и поезд, доставлявший боеприпасы и топливо для армии России. В настоящее время устанавливается дополнительная информация по потере врага.



Ранее украинские военнослужащие Сил специальных операций (ССО) в очередной раз показали, как ликвидировали российских оккупантов в Донецкой области.