На Запорізькому напрямку підірвали залізничні колії: окупантів відрізали від постачання боєприпасів та палива

Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО провів вдалу операцію у тимчасово окупованому Мелітополі, підірвавши о 07:30 ранку колію на залізничному сполученні. Про це повідомили у командуванні ССО.



Внаслідок вибуху пошкоджено залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії Росії. В цей час встановлюється додаткова інформація щодо втрат окупантів.



Раніше українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій (ССО) вкотре показали, як ліквідували російських окупантів у Донецькій області.