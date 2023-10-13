Бывший глава Верховного суда останется под стражей до 9 декабря

Судья Верховного суда Всеволод Князев. Фото: Telegram

Экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев, уличенный в коррупции, продолжит сидеть в СИЗО до 9 декабря. Об этом сообщает НАБУ.



Такое решение 11 октября принял Высший антикоррупционный суд. Экс-судья Верховного суда Всеволод Князев продолжит находиться в следственном изоляторе до 9 декабря. Однако ему снова снизили залог с 45 до 35 млн грн, поскольку риски уменьшились и следствие по делу уже завершили.



Напомним, Высший совет правосудия удовлетворил представление САП о даче разрешения на взятие под стражу экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева, уличенного в коррупции.



Ранее его задержали за взятку размером 2,7 млн долларов. Изначально Князеву продлили арест с обязательным содержанием под стражей до 16 октября.