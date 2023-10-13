Колишній голова Верховного суду залишиться під вартою до 9 грудня

Суддя Верховного суду Всеволод Князєв. Фото: Telegram

Екс-голова Верховного суду Всеволод Князєв, викритий у корупції, продовжить сидіти у СІЗО до 9 грудня. Про це повідомляє НАБУ.



Таке рішення 11 жовтня ухвалив Вищий антикорупційний суд. Екс-суддя Верховного суду Всеволод Князєв продовжить перебувати у слідчому ізоляторі до 9 грудня. Однак йому знову знизили заставу з 45 до 35 млн. грн., оскільки ризики зменшилися і слідство у справі вже завершили.



Нагадаємо, Вища рада правосуддя задовольнила подання САП про надання дозволу на взяття під варту екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва, викритого в корупції.



Раніше його затримали за хабар розміром 2,7 млн. доларів. Спочатку Князєву продовжили арешт із обов'язковим утриманням під вартою до 16 жовтня.