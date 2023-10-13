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Россия накапливает ракеты для возможных ударов по украинской инфраструктуре — ГУР

13 октября 2023, 18:55

Россия накапливает ракеты для возможных ударов по украинской инфраструктуре — ГУР

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) Андрей Юсов считает, что Российская Федерация накапливает ракетный арсенал для возможных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом он сообщил во время телемарафона.

«Думать, что маньяк не будет повторять попыток совершать террористические атаки этой зимой — оснований никаких нет», — сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что в последнее время Вооруженные силы Российской Федерации чаще стали наносить удары именно беспилотными летательными аппаратами, тогда как использование ракет уменьшилось.

По словам Юсова, оккупанты могут накапливать ракетный арсенал для того, чтобы наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре после наступления холодов и зимнего периода. Представитель ГУР призвал готовиться к повторным атакам РФ по гражданской инфраструктуре и критическим объектам. По его мнению, это является вероятным сценарием. Поэтому Украине нужно больше помощи и поддержки, в частности речь идет об усилении систем противовоздушной обороны. Сейчас такая работа ведется.

Андрей Юсов добавил, что война продолжается, украинские военные борются, продолжают освобождать собственные территории, а потому это означает, что Российская Федерация может продолжать свои террористические атаки.

 

 

 

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