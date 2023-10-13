Росія накопичує ракети для можливих ударів по українській інфраструктурі — ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов вважає, що Російська Федерація накопичує ракетний арсенал для можливих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Про це він повідомив під час телемарафону.

«Думати, що маніяк не повторюватиме спроб здійснювати терористичні атаки цієї зими — підстав жодних немає», — сказав Андрій Юсов.

Він зазначив, що останнім часом Збройні сили Російської Федерації частіше стали завдавати ударів саме безпілотними літальними апаратами, тоді як використання ракет поменшало.

За словами Юсова, окупанти можуть накопичувати ракетний арсенал для того, щоб завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі після настання холодів та зимового періоду. Представник ГУР закликав готуватися до повторних атак РФ по цивільній інфраструктурі та критичним об'єктам. На його думку, це є ймовірним сценарієм. Тому Україні потрібно більше допомоги та підтримки, зокрема йдеться про посилення систем протиповітряної оборони. Нині така робота ведеться.

Андрій Юсов додав, що війна продовжується, українські військові борються, продовжують звільняти власні території, а тому це означає, що Російська Федерація може продовжувати свої терористичні атаки.