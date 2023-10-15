В Николаевской области на мине подорвались двое детей, один ребенок погиб

В Николаевской области мальчик погиб из-за подрыва на мине. Еще один ребенок получил ранения. Об этом сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.



«В Баштанском районе Николаевской области погиб 14-летний мальчик. Его 12-летний товарищ травмирован. Дети играли в поле за селом», — написал он.



По его словам, ранее на этой территории велись активные боевые действия.



Кроме того, Клименко отметил, что в Черниговской области в лесополосе подорвались двое местных жителей. Один погиб, второй получил ранения.



Всего с начала полномасштабного вторжения из-за взрывов на взрывоопасных предметах погибли 248 человек, 525 — травмированы.



Напомним, в одном из сел на Харьковщине на противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель транспорта погиб.