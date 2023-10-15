На Миколаївщині на міні підірвалися двоє дітей, одна дитина загинула

На Миколаївщині хлопчик загинув через підрив на міні. Ще одна дитина отримала поранення. Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко.



«У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти грали у полі за селом», — написав він.



За його словами, раніше на цій території вели активні бойові дії.



Крім того, Клименко зазначив, що на Чернігівщині в лісосмузі підірвалися двоє місцевих жителів. Один загинув, другий отримав поранення.



Всього з початку повномасштабного вторгнення через вибухи на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 — травмовано.



Нагадаємо, в одному із сіл на Харківщині на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій транспорту загинув.