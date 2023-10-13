В Харьковской области на мине подорвался бензовоз, водитель погиб

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в одном из сел на Харьковщине на противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель транспорта погиб.

Сегодня, около 11:00, возле села Яворское на вражеской противотанковой мине подорвался автомобиль-бензовоз. Водитель автомобиля погиб», — написал он.

Синегубов отметил, что на месте взрыва работают экстренные службы.



Напомним, 12 октября в городе Славянск произошел взрыв бытового газового баллона без дальнейшего горения.