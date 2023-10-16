Второй эвакуационный рейс с украинцами вылетел из Израиля

Из Израиля вылетел второй эвакуационный самолет со 155 украинцами. Фото: пресс-служба посольства Украины в Израиле

Второй эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Румынию сегодня утром, 16 октября. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.



Эвакуационный борт отправился из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом авиакомпании HiSky и направляется в румынский город Клуж. На борту находятся 155 граждан Украины, из которых 107 женщин и 23 детей.



«Посольством оказано содействие соотечественникам с оформлением необходимых процедур и документов для вылета», — говорится в сообщении.



Напомним, первый эвакуационный рейс из Израиля с украинцами вылетел в Бухарест вечером 14 октября.



В посольстве Украины в Государстве Израиль подтвердили, что двенадцать граждан Украины погибли в Израиле, 8 украинцев считаются пропавшими без вести.



Отмечается, что утром 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, а также ударили ракетами по многим городам. Позже израильская армия (ЦАХАЛ) ответила такими же ударами по территории сектора Газа.