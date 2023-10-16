Другий евакуаційний рейс з українцями вилетів з Ізраїлю

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний літак із 155 українцями. Фото: прес-служба посольства України в Ізраїлі

Другий евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Румунії сьогодні вранці, 16 жовтня. Про це повідомило посольство України в Ізраїлі.



Евакуаційний борт вирушив з аеропорту Бен Гуріон до Тель-Авіва рейсом авіакомпанії HiSky і прямує до румунського міста Клуж. На борту перебувають 155 громадян України, з яких 107 жінок та 23 дітей.



«Посольством надано сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту», — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, перший евакуаційний рейс з Ізраїлю з українцями вилетів до Бухареста увечері 14 жовтня.



У посольстві України в Ізраїлі підтвердили, що дванадцять громадян України загинули в Ізраїлі, 8 українців вважаються зниклими безвісти.



Наголошується, що вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, а також вдарили ракетами по багатьох містах. Пізніше ізраїльська армія (ЦАХАЛ) відповіла такими ж ударами на території сектора Газа.