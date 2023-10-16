В Киеве начинают подключать к теплу жилые дома

Сегодня, 16 октября, в столице начинается подключение к теплу жилых домов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.



«Уже с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное понижение температуры. А на запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, которая является одной из самых больших в Европе (протяженностью тепловых сетей около 3 тысяч км), необходимо несколько дней», — объяснил Кличко.



Поэтому решение начать отопительный сезон по мнению мэра столицы вполне оправдано. Все службы столицы, ответственные за старт и прохождение отопительного сезона, работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить киевлянам необходимые сервисы.



Напомним, Киевская городская военная администрация поддержала переименование Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.