У Києві починають підключати до тепла житлові будинки

Сьогодні, 16 жовтня, у столиці розпочинається підключення до тепла житлових будинків. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.



«Вже із завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження температури. А на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів», — пояснив Кличко.



Тому рішення розпочати опалювальний сезон на думку мера столиці цілком виправдане. Усі служби столиці, відповідальні за старт та проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити киянам необхідні сервіси.



Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація підтримала перейменування Повітрофлотського проспекту на честь Повітряних сил Збройних Сил України.