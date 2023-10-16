Рекорд от «Армии дронов»: бойцы поразили в Авдеевке около 500 единиц российской техники

Украинские военнослужащие за неделю ликвидировали 428 единиц российской техники с помощью дронов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.



«Во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении техники. Поэтому у россиян минус 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и куча другого оборудования», — написал он.



Федоров поблагодарил военных Украины, которые в сверхсложных условиях держат оборону и активно поражают оккупантов.



Напомним, на Авдеевском направлении ВСУ продолжают держать оборону. В целом, на фронте в течение 13 октября было 43 боевых столкновения, обстановка на востоке и юге Украины остается сложной