Рекорд від «Армії дронів»: бійці вразили в Авдіївці майже 500 одиниць російської техніки

Українські військовослужбовці за тиждень ліквідували 428 одиниць російської техніки за допомогою дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



«Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тому у росіян мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання», — написав він.



Федоров подякував військовим України, які у надскладних умовах тримають оборону та активно вражають окупантів.



Нагадаємо, на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують тримати оборону. Загалом на фронті протягом 13 жовтня було 43 бойові зіткнення, обстановка на сході та півдні України залишається складною.