В оккупированной Горловке упала российская авиабомба. Фото:Типичный Донецк

В оккупированной РФ Горловке Донецкой области упала российская авиабомба, которая не разорвалась. Об этом сообщил основатель мониторинговой группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.



В сети было опубликовано фото упавшей авиабомбы в Горловке. Сообщалось, что инцидент произошел 13 октября. По словам Левиева, эта авиабомба похожа на ФАБ-250.



В Conflict Intelligence Team предположили, что бомба была оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает неуправляемые бомбы в планирующие. Однако в этот раз бомба упала, не долетев до подконтрольной ВСУ территории.



«Эти авиабомбы применяет Россия. Возможно, это очередной несработавший УМПК. Явные подозрения, что в Горловке дефектная российская бомба упала», — отметил Левиев.



Напомним, российская армия обстреляла авиабомбой цеха Авдеевского коксохимического завода в Донецкой области.