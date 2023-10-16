В окупованій Горлівці впала російська авіабомба. Фото:Типовий Донецьк

В окупованій РФ Горлівці на Донеччині впала російська авіабомба, яка не розірвалася. Про це повідомив засновник моніторингової групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.



У мережі було опубліковано фото авіабомби, що впала в Горлівці. Повідомлялося, що інцидент трапився 13 жовтня. За словами Левієва, ця авіабомба схожа на ФАБ-250.



У Conflict Intelligence Team припустили, що бомба була оснащена універсальним модулем планування та корекції (УМПК), який перетворює некеровані бомби на плануючі. Однак цього разу бомба впала, не долетівши до підконтрольної ЗСУ території.



«Ці авіабомби застосовує Росія. Можливо, це черговий неспрацьований УМПК. Явні підозри, що у Горлівці дефектна російська бомба впала», - зазначив Левієв.



Нагадаємо, російська армія обстріляла авіабомбою цех Авдіївського коксохімічного заводу на Донеччині.