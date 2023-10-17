В Литве отремонтируют поврежденные на фронте в Украине танки Leopard

Вооруженные силы Литвы совместно с немецкой оборонной промышленностью отремонтируют привезенные с боевых действий в Украине танки Leopard. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на пресс-службу армии балтийской страны.



Как говорится в сообщении, после восстановления их технических способностей боевые машины вернут на фронт. Отмечается, что этот тип реальных задач позволяет литовской армии тренировать и поддерживать готовность ее личного состава, а также обеспечивать проверку логистических цепей и оказывать бесперебойную поддержку Украине.



Ранее Вильнюс уже провел ремонт и вернул в Украину самоходные гаубицы PzH2000, а группа из 18 механиков ВСУ прошла обучение у литовских специалистов по ремонту гаубиц, которые из-за интенсивного использования теряют свои технические характеристики.



Напомним, что Украина получила от Польши партию отремонтированных танков Leopard 2.