У Литві відремонтують пошкоджені на фронті в Україні танки Leopard

Збройні сили Литви разом із німецькою оборонною промисловістю відремонтують привезені з бойових дій в Україні танки Leopard. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на пресслужбу армії балтійської країни.



Як йдеться у повідомленні, після відновлення їх технічних здібностей бойові машини повернуть на фронт. Зазначається, що цей тип реальних завдань дозволяє литовській армії тренувати та підтримувати готовність її особового складу, а також забезпечувати перевірку логістичних ланцюгів та надавати безперебійну підтримку Україні.



Раніше Вільнюс уже провів ремонт та повернув в Україну самохідні гаубиці PzH2000, а група з 18 механіків ЗСУ пройшла навчання у литовських фахівців з ремонту гаубиць, які через інтенсивне використання втрачають свої технічні характеристики.



Нагадаємо, що Україна одержала від Польщі партію відремонтованих танків Leopard 2.