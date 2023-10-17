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Киевский облсовет приостановил полномочия всех депутатов от «ОПЗЖ»

17 октября 2023, 15:05

Киевский облсовет приостановил полномочия всех депутатов от «ОПЗЖ»

Депутаты Киевского облсовета приостанавливают деятельность коллег из «ОПЗЖ». Фото: facebook Депутаты Киевского облсовета приостанавливают деятельность коллег из «ОПЗЖ». Фото: facebook

Киевский областной совет принял решение о приостановлении полномочий депутатов, которые были избраны по спискам запрещенной в Украине пророссийской партии «ОПЗЖ». Про приостановление полномочий сообщил депутат облсовета от «Европейской солидарности» Роман Тытыкало.

«Только Киевский областной совет поддержал мой проект решения по инициативе фракции «Европейская Солидарность» Киевщины о приостановлении полномочий депутатов ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ОПОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЗА ЖИЗНЬ», которым решено приостановить выдвигавшиеся полномочия депутатов Киевского областного совета VIII созыва, были избраны по избирательным спискам политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь», — написал политик в Facebook.

Решение об остановке полномочий депутатов «ОПЗЖ». Фото: facebook

За решение о приостановлении полномочий депутатов, которые были избраны по спискам запрещенной в Украине пророссийской партии проголосовало 56 человек, 27 — не голосовало и один депутат проголосовал против. 

Результат голосования о приостановлении полномочий депутатов «ОПЗЖ». Фото: facebook

Он также отметил, что Верховная Рада до сих пор не может принять аналогичные законы и решить вопросы с двумя осколками «ОПЗЖ» активно помогающих монобольшинству, которое стало полностью зависимым от этих голосов для принятия всех решений.

Депутат Роман Тытыкало добавил, что представители запрещенной партии помогают монобольшинству, но только не голосуют по вопросам страны-агрессору и того, что касается УПЦ МП. 

Напомним, в результате спецоперации на Закарпатье был задержан лидер банды – действующий депутат облсовета, который является давним соратником и кумом Виктора Медведчука. Также сотрудники полиции подозревают бывшего народного депутата от фракции «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича в государственной измене.

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