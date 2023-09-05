На сайте МВД среди разыскиваемых появилась карточка лидера «ОПЗЖ»

Сотрудники полиции подозревают бывшего народного депутата от фракции «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича в государственной измене. Об этом сообщает официальный сайт МВД Украины.



Согласно данным министерства внутренних дел, датой исчезновения Рабиновича считается 26 июля 2023 года. Ранее сотрудники Государственного бюро расследований также сообщили о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины.

Фото Вадима Рабиновича в списке разыскиваемых на сайте МВД. Фото: МВД

На сайте правоохранительных органов уточняется, что данная особа скрывается от следственных органов.

Наомним, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.