Київська облрада призупинила повноваження всіх депутатів від «ОПЗЖ»

Депутати Київської облради припиняють діяльність колег із «ОПЗЖ». Фото: facebook

Київська обласна рада ухвалила рішення про призупинення повноважень депутатів, які були обрані за списками забороненої в Україні проросійської партії «ОПЗЖ». Про зупинку повноважень повідомив депутат облради від «Європейської солідарності» Роман Титикало.



«Лише Київська обласна рада підтримала мій проєкт рішення з ініціативи фракції «Європейська Солідарність» Київщини про призупинення повноважень депутатів ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ», яким вирішено призупиненити повноваження депутатів Київської обласної ради VIII скликання, які висувалися та були обрані за виборчими списками політичної партії «Опозиційна платформа-За життя», - написав політик у Facebook.

Рішення про зупинення повноважень депутатів «ОПЗЖ». Фото: facebook

За рішення про призупинення повноважень депутатів, які були обрані за списками забороненої в Україні проросійської партії, проголосувало 56 осіб, 27 — не голосувало, а один депутат взагалі проголосував проти.

Результат голосування про зупинення повноважень депутатів ОПЗЖ. Фото: facebook

Він також зазначив, що Верховна Рада досі не може ухвалити аналогічні закони й розв'язати питання з двома осколками «ОПЗЖ», які активно допомагають монобільшості, яка стала повністю залежною від цих голосів для прийняття всіх рішень.



Депутат Роман Титикало додав, що представники забороненої партії допомагають монобільшості, але тільки не голосують з питань країни-агресору та щодо УПЦ МП.



Нагадаємо, в результаті спецоперації на Закарпатті було затримано лідера банди – чинного депутата облради, який є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука. Також співробітники поліції підозрюють колишнього народного депутата від фракції «ОПЗЖ» Вадима Рабіновича у державній зраді.